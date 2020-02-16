Чувственное шоу Туктамышевой и очередной триумф Бертенс в Петербурге. Яркие фото финала

16 февраля в Санкт-Петербурге на центральном корте стадиона «Сибур-Арена» в финальном матче St. Petersburg Ladies Trophy 2020 нидерландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч завершился со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. На счету Бертенс 6 эйсов, 5 двойных ошибков и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Рыбакина 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5.

В финале прошлогоднего турнира в Санкт-Петербурге Бертенс одолела представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:6, 6:4.

Лучшие кадры с финала турнира в Санкт-Петербурге — в фоторепортаже Александра Сафонова.