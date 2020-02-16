Монфис защитил титул чемпиона на турнире в Роттердаме

Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл турнир ATP в Роттердаме (Нидерланды), обыграв в финальном матче 19-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. На счету Монфиса 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Оже-Альяссим 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов.

Для Монфиса это 10-й титул ATP в карьере. Ранее 33-летний француз выиграл турнир в Монпелье (Франция), одолев в финале канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.

Победа в Роттердаме стала для Монфиса второй кряду. В прошлогоднем финале француз переиграл швейцарца Стэна Вавринку.

В рейтинге ATP Гаэль Монфис располагается на девятой строчке.