Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Монфис защитил титул чемпиона на турнире в Роттердаме

Монфис защитил титул чемпиона на турнире в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл турнир ATP в Роттердаме (Нидерланды), обыграв в финальном матче 19-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. На счету Монфиса 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Оже-Альяссим 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов.

Для Монфиса это 10-й титул ATP в карьере. Ранее 33-летний француз выиграл турнир в Монпелье (Франция), одолев в финале канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.

Победа в Роттердаме стала для Монфиса второй кряду. В прошлогоднем финале француз переиграл швейцарца Стэна Вавринку.

В рейтинге ATP Гаэль Монфис располагается на девятой строчке.

Роттердам. Финал
16 февраля 2020, воскресенье. 17:50 МСК
Гаэль Монфис
9
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020