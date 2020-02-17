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Кудерметова вышла в основную сетку в Дубае, победив многократную чемпионку ТБШ

Кудерметова вышла в основную сетку в Дубае, победив многократную чемпионку ТБШ
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (5) вышла в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ). В финале квалификации она обыграла представительницу США Бетани Маттек-Сэндс со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Вероника 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, являющейся девятикратной победительницей турниров «Большого шлема» (5 — в паре, 4 — в миксте) 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Имя первой соперницы Кудерметовой в основной сетке соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 станет известно позже.

Действующей победительницей турнира в Дубае является швейцарка Белинда Бенчич. В прошлогоднем финале она одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

36-летняя Клейстерс провела первую тренировку в Дубае. Она не выступала с 2012 года
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