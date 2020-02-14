36-летняя Клейстерс провела первую тренировку в Дубае. Она не выступала с 2012 года

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, получившая уайлд-кард от организаторов соревнований в Дубае (ОАЭ), провела первую тренировку на турнире. 36-летняя спортсменка в сентябре 2019 года объявила о возобновлении карьеры.

Фото доступно в «твиттере» Le Soir.

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).



О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. За это время бельгийка стала матерью троих детей.

Турнир пройдёт в Дубае с 17 по 22 февраля.