Кудерметова сыграет с украинкой Ястремской в первом круге турнира в Дубае

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Дубае (ОАЭ). В частности, россиянка Вероника Кудерметова (Q) сыграет с представительницей Украины Даяной Ястремской.

Дубай. Женщины. Распределение победительниц квалификации

Элина Свитолина (Украина, 3/WC) — Дженнифер Брэйди (США, Q).

Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина).

Сорана Кырстя (Румыния, Q) — Анетт Контавейт (Эстония).

Катержина Синякова (Чехия, Q) — Каролина Мухова (Чехия).

Кристина Младенович (Франция, Q) — Александра Саснович (Беларусь, Q).

Се Шувэй из Китайского Тайбэя попала в основную сетку в статусе лаки-лузера. Её первой соперницей будет хорватка Петра Мартич (8). Турнир в Дубае завершится 22 февраля.