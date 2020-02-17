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Кудерметова сыграет с украинкой Ястремской в первом круге турнира в Дубае

Кудерметова сыграет с украинкой Ястремской в первом круге турнира в Дубае
Теннис / WTA 0

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Дубае (ОАЭ). В частности, россиянка Вероника Кудерметова (Q) сыграет с представительницей Украины Даяной Ястремской.

Дубай. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Элина Свитолина (Украина, 3/WC) — Дженнифер Брэйди (США, Q).
Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина).
Сорана Кырстя (Румыния, Q) — Анетт Контавейт (Эстония).
Катержина Синякова (Чехия, Q) — Каролина Мухова (Чехия).
Кристина Младенович (Франция, Q) — Александра Саснович (Беларусь, Q).

Се Шувэй из Китайского Тайбэя попала в основную сетку в статусе лаки-лузера. Её первой соперницей будет хорватка Петра Мартич (8). Турнир в Дубае завершится 22 февраля.

Кудерметова вышла в основную сетку в Дубае, победив многократную чемпионку ТБШ
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