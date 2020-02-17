Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Мугуруса обыграла Клейстерс в Дубае в первом матче бельгийки после возвращения

Мугуруса обыграла Клейстерс в Дубае в первом матче бельгийки после возвращения
Теннис / WTA 0

Бельгийка Ким Клейстерс, которая не выступала в туре с US Open 2012, проиграла в матче первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ). 36-летняя спортсменка уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

За выход в четвертьфинал Мугуруса поборется с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина).

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).

О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. За это время бельгийка стала матерью троих детей.

Турнир пройдёт в Дубае с 17 по 22 февраля.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2020, понедельник. 18:30 МСК
Ким Клейстерс
Бельгия
Ким Клейстерс
К. Клейстерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 6  
6 		7 8  
         
Гарбинье Мугуруса
16
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Возвращение в 36 лет. Ким Клейстерс выходит на корт после длительного «декретного отпуска»
Знаменитая бельгийская чемпионка, многодетная мама возвращается в теннис после US Open-2012. Её первым турниром станет Дубай.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020