Мугуруса обыграла Клейстерс в Дубае в первом матче бельгийки после возвращения

Бельгийка Ким Клейстерс, которая не выступала в туре с US Open 2012, проиграла в матче первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ). 36-летняя спортсменка уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 6:7 (6:8).
За выход в четвертьфинал Мугуруса поборется с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина).
Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).
О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. За это время бельгийка стала матерью троих детей.
Турнир пройдёт в Дубае с 17 по 22 февраля.
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