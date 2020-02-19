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Чемпионка Australian Open расплакалась после поражения в матче с Рыбакиной

Чемпионка Australian Open расплакалась после поражения в матче с Рыбакиной
Теннис / WTA 0

Чемпионка Australian Open американка Софья Кенин расплакалась после поражения в матче первого круга турнира в Дубае с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 3:6, сообщает Yahoo Sports Australia.

«Я очень расстроена этим поражением. Если бы я была столь жёсткой с самой собой, но никогда не добилась бы хороших результатов. Мне нужно быть строгой по отношению к себе, делать то, что хочу, и играть так, как хочу», — сказала Кенин после матча.

За выход в четвертьфинал Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, поспорит с чешкой Катержиной Синяковой. В 2019 году победительницей турнира в Дубае стала швейцарка Белинда Бенчич. В финале она одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

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