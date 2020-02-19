Бенчич: не ожидала, что Павлюченкова сыграет настолько хорошо

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала поражение в матче первого круга турнира в Дубае (ОАЭ) с россиянкой Анастасией Павлюченковой со счётом 6:1, 1:6, 1:6.

«Я до сих пор не могу понять, что произошло. Всё пытаюсь определить, что стало поворотным моментом. Я пыталась концентрироваться, говорила себе, что нужно продолжать двигаться вперёд. Не думаю, что я недооценила Павлюченкову после первого сета. Я не ожидала, что она сыграет настолько хорошо», — приводит слова Бенчич Gulf News.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Павлюченкова поспорит с представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Бенчич не смогла защитить титул, завоёванный в Дубае в прошлом году.