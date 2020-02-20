Халеп — о невероятной победе над Жабер: сама не понимаю, как мне удалось выиграть
Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свою невероятную победу в матче второго раунда соревнований в Дубае (ОАЭ). В тяжелейшем матче она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 1:6, 6:2, 7:6 (9:7).
«Я и сама не понимаю, что мне удалось победить. Жабер — очень тяжёлая соперница. Её игру тяжело читать, она постоянно рвёт ритм. Её невынужденные ошибки чередуются с невероятным ударами…
Уже немало времени прошло с Australian Open, а я так не сыграла и матча. Рада, что сегодня боролась до самого конца и вырвала победу на тай-брейке. Ещё и уступая на нём в счёте. Классная игра», — цитирует Халеп официальный сайт соревнований.
Следующей соперницей Симоны станет 13-я ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.
Халеп в невероятном матче одолела Жабер и сыграет с Соболенко в 1/4 финала в Дубае
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
01:03
- 19 февраля 2020
-
23:01
-
22:10
-
21:02
-
19:12
-
17:00
-
15:54
-
14:32
-
13:33
-
12:15
-
11:40
-
10:52
-
10:07
-
09:18
-
02:12
-
00:26
- 18 февраля 2020
-
17:25
-
15:57
-
15:41
-
14:47
-
14:11
-
13:49
-
13:34
-
12:13
-
11:34
-
10:33
-
09:34
-
09:14
- 17 февраля 2020
-
23:27
-
22:45
-
20:09
-
16:24
-
15:24
-
14:32
-
13:07
Партнерский контент