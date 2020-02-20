Халеп — о невероятной победе над Жабер: сама не понимаю, как мне удалось выиграть

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свою невероятную победу в матче второго раунда соревнований в Дубае (ОАЭ). В тяжелейшем матче она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 1:6, 6:2, 7:6 (9:7).



«Я и сама не понимаю, что мне удалось победить. Жабер — очень тяжёлая соперница. Её игру тяжело читать, она постоянно рвёт ритм. Её невынужденные ошибки чередуются с невероятным ударами…



Уже немало времени прошло с Australian Open, а я так не сыграла и матча. Рада, что сегодня боролась до самого конца и вырвала победу на тай-брейке. Ещё и уступая на нём в счёте. Классная игра», — цитирует Халеп официальный сайт соревнований.



Следующей соперницей Симоны станет 13-я ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.

Халеп в невероятном матче одолела Жабер и сыграет с Соболенко в 1/4 финала в Дубае