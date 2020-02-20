Беккер: молодым игрокам легко прятаться за спинами Федерера, Надаля и Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер предположил, что молодые игроки достаточно хороши для побед на турнирах «Большого шлема», но им нужно перестать прятаться за спинами «Большой тройки».

«Мы хотим, чтобы молодое поколение перехватывало инициативу, и это постепенно происходит. Это процесс. Доминик Тим пять сетов боролся с Новаком Джоковичем в Австралии. Есть несколько талантливых молодых игроков, но первая тройка всё ещё очень хороша. Легко прятаться за спинами Федерера, Надаля и Джоковича, потому что они так сильны, и никто не будет тебя критиковать, если ты им проиграешь.

Иногда это может стать оправданием. Но пора уже кому-нибудь сказать молодым, что пришло время выиграть мэйджор. Всё начинается с правильного настоя и отношения», — цитирует Беккера Tennis 365.