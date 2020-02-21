С. Уильямс в 2019 году проверяли на допинг реже Шараповой и остальных россиян

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала статистику допинг-тестов, взятых у теннисистов в 2019 году. Всего в прошлом году ITF сделала 7 773 теста — 4 310 в мужском туре и 3 463 в женском.



Лидерами по пробам стали кореец Хён Чхун и теннисистка из Словакии Виктория Кужмова — по 34.



Особенно редко проверяли американку Серену Уильямс и россиянку Марию Шарапову. У многократных чемпионок турниров «Большого шлема» допинг-офицеры были 11 и 12 раз соответственно. При этом практически всех других представительниц топ-10 рейтинга проверяют чаще, чем раз в две недели.



Женщины:



Эшли Барти (Австралия, 1) — 29 проверок

Симона Халеп (Румыния, 2) — 27

Каролина Плишкова (Чехия, 3) — 28

Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — 23

Бьянка Андрееску (Канада, 5) — 12

Элина Свитолина (Украина, 6) — 29

София Кенин (США, 7) — 22

Кики Бертенс (Нидерланды, 8) — 25

Серена Уильямс (США, 9) — 11

Наоми Осака (Япония, 10) — 21

Екатерина Александрова (Россия, 25) — 27

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — 20

Вероника Кудерметова (Россия, 39) — 15

Светлана Кузнецова (Россия, 46) — 18

Анна Блинкова (Россия, 61) — 26

Дарья Касаткина (Россия, 71) — 25

Анастасия Потапова (Россия, 81) — 23

Мария Шарапова (Россия, 377) — 12.



Мужчины:



Новак Джокович (Джокович, 1) — 24

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 29

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — 29

Доминик Тим (Австрия, 4) — 22

Даниил Медведев (Россия, 5) — 18

Стефанос Циципас (Греция, 6) — 20

Александр Зверев (Германия, 7) — 17

Маттео Берреттини (Италия, 8) — 22

Гаэль Монфис (Франция, 9) — 20

Давид Гоффен (Бельгия, 10) — 19

Андрей Рублев (Россия, 14) — 25

Карен Хачанов — (Россия, 17) — 15.