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С. Уильямс в 2019 году проверяли на допинг реже Шараповой и остальных россиян

С. Уильямс в 2019 году проверяли на допинг реже Шараповой и остальных россиян
Теннис / WTA 0

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала статистику допинг-тестов, взятых у теннисистов в 2019 году. Всего в прошлом году ITF сделала 7 773 теста — 4 310 в мужском туре и 3 463 в женском.

Лидерами по пробам стали кореец Хён Чхун и теннисистка из Словакии Виктория Кужмова — по 34.

Особенно редко проверяли американку Серену Уильямс и россиянку Марию Шарапову. У многократных чемпионок турниров «Большого шлема» допинг-офицеры были 11 и 12 раз соответственно. При этом практически всех других представительниц топ-10 рейтинга проверяют чаще, чем раз в две недели.

Женщины:

Эшли Барти (Австралия, 1) — 29 проверок
Симона Халеп (Румыния, 2) — 27
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — 28
Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — 23
Бьянка Андрееску (Канада, 5) — 12
Элина Свитолина (Украина, 6) — 29
София Кенин (США, 7) — 22
Кики Бертенс (Нидерланды, 8) — 25
Серена Уильямс (США, 9) — 11
Наоми Осака (Япония, 10) — 21

Екатерина Александрова (Россия, 25) — 27
Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — 20
Вероника Кудерметова (Россия, 39) — 15
Светлана Кузнецова (Россия, 46) — 18
Анна Блинкова (Россия, 61) — 26
Дарья Касаткина (Россия, 71) — 25
Анастасия Потапова (Россия, 81) — 23
Мария Шарапова (Россия, 377) — 12.

Мужчины:

Новак Джокович (Джокович, 1) — 24
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 29
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — 29
Доминик Тим (Австрия, 4) — 22
Даниил Медведев (Россия, 5) — 18
Стефанос Циципас (Греция, 6) — 20
Александр Зверев (Германия, 7) — 17
Маттео Берреттини (Италия, 8) — 22
Гаэль Монфис (Франция, 9) — 20
Давид Гоффен (Бельгия, 10) — 19

Андрей Рублев (Россия, 14) — 25
Карен Хачанов — (Россия, 17) — 15.

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