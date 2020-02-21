Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Марселе

Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Марселе (Франция). Во втором круге он обыграл представителя Италии Янника Синнера со счётом 1:6, 6:1, 6:2.

«В первом сете я вообще не мог попасть в корт. В следующих партиях я действовал очень хорошо, а уровень игры моего соперника снизился», — приводит слова Медведева официальный сайт соревнований.



Следующим соперником Медведева станет хозяин кортов Жиль Симон. Действующим чемпионом соревнований в Марселе является грек Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Турнир с призовым фондом € 769 670 завершится 23 февраля.