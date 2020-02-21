Рыбакина пробилась в финал турнира в Дубае

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над хорваткой Петрой Мартич в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6, 7:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. На счету Рыбакиной 6 эйсов, 4 двойных ошибки и реализация 3 брейк-пойнтов из 9. Представительница Хорватии 2 раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11.

В финальном матче турнира Рыбакина встретится с победительницей встречи румынки Симоны Халеп и американки Дженнифер Брэйди.

Действующей чемпионкой турнира в Дубае является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. В прошлогоднем финале Бенчич одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.