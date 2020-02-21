Экс пятая ракетка мира Андерсон перенёс вторую операцию на колене

33-летний южноафриканский теннисист Кевин Андерсон перенёс операцию на правом колене. Об этом спортсмен рассказал в своём «твиттере».
«В середине декабря прошлого года во время предсезонной подготовки я повредил правое колено. Я старался преодолеть боль и на тренировках, и во время матчей, но мне не становилось лучше. В Австралии мне сделали снимки, и, к сожалению, на них виден разрыв срединной части мениска. После консультации с медицинскими специалистами и моей командой мы решили, что операция – лучший вариант. Её провели в среду. Мне очень сложно и досадно, что приходится справляться с этим. Но я знаю, что это правильное решение. Можете быть уверены, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться. Спасибо всем за поддержку, я жду скорейшей встречи с вами», – написал Андерсон.
Пост доступен в "твиттере" Андерсона.
Ранее Андерсон перенёс операцию на правом колене в сентябре 2019 года.
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