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Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе, взяв всего 4 гейма

Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе, взяв всего 4 гейма
Теннис / ATP 0

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл хозяину кортов Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция) со счётом 4:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. На счету Медведева ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Француз 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6.

В полуфинальной стадии турнира Симон встретится с победителем встречи представителя Беларуси Егора Герасимова и 19-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.

Действующим чемпионом турнира в Марселе является греческий теннисист Стефанос Циципас, который также вышел в полуфинал соревнований, обыграв канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.

Марсель. 1/4 финала
21 февраля 2020, пятница. 21:25 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Жиль Симон
58
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
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