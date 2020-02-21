Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе, взяв всего 4 гейма

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл хозяину кортов Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция) со счётом 4:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. На счету Медведева ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Француз 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6.

В полуфинальной стадии турнира Симон встретится с победителем встречи представителя Беларуси Егора Герасимова и 19-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.

Действующим чемпионом турнира в Марселе является греческий теннисист Стефанос Циципас, который также вышел в полуфинал соревнований, обыграв канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.