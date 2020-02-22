Белорус Герасимов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марселе
Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил 19-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция) со счётом 7:5, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. На счету Герасимова 7 эйсов, 8 двойных ошибок и реализация 1 брейк-пойнта из 1. Канадец 9 раз подал навылет, совершил 4 двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11.
В следующей стадии турнира Оже-Альяссим встретится с французом Жилем Симоном, который одолел в четвертьфинале российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:0.
Действующим чемпионом турнира в Марселе является греческий теннисист Стефанос Циципас, который также вышел в полуфинал соревнований, обыграв канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.
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