Белорус Герасимов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марселе

Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил 19-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция) со счётом 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. На счету Герасимова 7 эйсов, 8 двойных ошибок и реализация 1 брейк-пойнта из 1. Канадец 9 раз подал навылет, совершил 4 двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11.

В следующей стадии турнира Оже-Альяссим встретится с французом Жилем Симоном, который одолел в четвертьфинале российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:0.

Действующим чемпионом турнира в Марселе является греческий теннисист Стефанос Циципас, который также вышел в полуфинал соревнований, обыграв канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.