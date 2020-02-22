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Белорус Герасимов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марселе

Белорус Герасимов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марселе
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил 19-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция) со счётом 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. На счету Герасимова 7 эйсов, 8 двойных ошибок и реализация 1 брейк-пойнта из 1. Канадец 9 раз подал навылет, совершил 4 двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11.

В следующей стадии турнира Оже-Альяссим встретится с французом Жилем Симоном, который одолел в четвертьфинале российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:0.

Действующим чемпионом турнира в Марселе является греческий теннисист Стефанос Циципас, который также вышел в полуфинал соревнований, обыграв канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.

Марсель. 1/4 финала
21 февраля 2020, пятница. 22:30 МСК
Егор Герасимов
72
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
18
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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