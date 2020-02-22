Медведев о поражении в игре с Симоном: хотел завести себя, сломав ракетку, но не сработало

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче против француза Жиля Симона на турнире в Марселе (4:6, 0:6).
«Это было плохо. Я хотел завести себя, сломав свою ракетку, но вы видели, что это не сработало. Это беспокоит меня. Но теперь я смогу отдохнуть перед турниром в Индиан-Уэллсе», — приводит слова Медведева журналист Эрик Сальо в своём «твиттере».
Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. На счету Медведева ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Француз 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6.
Действующим чемпионом турнира в Марселе является греческий теннисист Стефанос Циципас, который также вышел в полуфинал соревнований, обыграв канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.
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