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Циципас обыграл Бублика и пробился в финал турнира в Марселе

Циципас обыграл Бублика и пробился в финал турнира в Марселе
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас продолжает успешно защищать чемпионский титул на соревнованиях категории АТР 250 в Марселе (Франция). Сегодня шестой номер рейтинга АТР обыграл в матче в 1/2 финала представителя Казахстана Александра Бублика — 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. В активе Циципаса 6 подач навылет и 3 реализованные брейк-пойнта из 8. Бублик отметился 8 эйсами и 1 брейком. Оба теннисиста сумали избежать двойных ошибок.

За главный трофей соревнований грек поспорит с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Жиль Симон (Франция).

Соревнования на юге Франции проходят с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 769 670. В финале прошлогоднего розыгрыша Стефанос обыграл казахстанца Михаила Кукушкина — 7:5, 7:6.

Марсель. 1/2 финала
22 февраля 2020, суббота. 17:05 МСК
Александр Бублик
55
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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