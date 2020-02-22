Циципас обыграл Бублика и пробился в финал турнира в Марселе

Греческий теннисист Стефанос Циципас продолжает успешно защищать чемпионский титул на соревнованиях категории АТР 250 в Марселе (Франция). Сегодня шестой номер рейтинга АТР обыграл в матче в 1/2 финала представителя Казахстана Александра Бублика — 7:5, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. В активе Циципаса 6 подач навылет и 3 реализованные брейк-пойнта из 8. Бублик отметился 8 эйсами и 1 брейком. Оба теннисиста сумали избежать двойных ошибок.



За главный трофей соревнований грек поспорит с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Жиль Симон (Франция).



Соревнования на юге Франции проходят с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 769 670. В финале прошлогоднего розыгрыша Стефанос обыграл казахстанца Михаила Кукушкина — 7:5, 7:6.