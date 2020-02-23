Кузнецова одержала победу на старте турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над турчанкой Каглой Буюкаксай в первом раунде турнира в Дохе (Катар) со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. На счету Кузнецовой 3 эйса, 2 двойных ошибки и реализация 4 брейк-пойнтов из 12. Бююкакчай 3 раза подала навылет, совершила 2 двойных ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1.
В следующей стадии российская теннисистка встретится с победительницей встречи между представительницей Польши Игой Свёнтек и хорваткой Донной Векич.
На данный момент Кузнецова занимает 46-ю строчку в рейтинге WTA.
Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
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