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Кузнецова одержала победу на старте турнира в Дохе

Кузнецова одержала победу на старте турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над турчанкой Каглой Буюкаксай в первом раунде турнира в Дохе (Катар) со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. На счету Кузнецовой 3 эйса, 2 двойных ошибки и реализация 4 брейк-пойнтов из 12. Бююкакчай 3 раза подала навылет, совершила 2 двойных ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1.

В следующей стадии российская теннисистка встретится с победительницей встречи между представительницей Польши Игой Свёнтек и хорваткой Донной Векич.

На данный момент Кузнецова занимает 46-ю строчку в рейтинге WTA.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Доха (ж). 1-й круг
23 февраля 2020, воскресенье. 15:40 МСК
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Кагла Буюкаксай
Турция
Кагла Буюкаксай
К. Буюкаксай
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