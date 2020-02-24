Джокович: мне есть куда расти, это моя главная мотивация

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что мотивирует его продолжать играть в теннис и усердно работать каждый день.
«Есть куда расти, это самая большая мотивация для меня на данный момент. Это, возможно, одна из главных причин, по которым я продолжаю играть в теннис и каждый день самоотверженно вкладывать в это много сил. Я чувствую, что теннис помогает мне становиться лучше как человек и закалять характер.
Теннис, как ничто другое в этой жизни, пробуждает во мне эмоции. Это великолепный способ понять себя на более глубоком уровне. Я считаю, что теннис – это отличная школа жизни. Я наслаждаюсь им. Я люблю держать ракетку в руках.
Я наслаждаюсь процессом. Я замечательно провожу время с людьми, которые вкладывают в меня и мою игру свою веру и энергию. Вместе мы создаём прекрасные вещи на корте и я благодарен за это», – приводит слова Джоковича Tennis World USA.
Сегодня, 24 февраля, стартует турнир в Дубае (ОАЭ). Новак Джокович, посеянный под первым номером, сыграет в первом круге с представителем Туниса Малеком Жазири, получившим уайлд-кард для участия в турнире.
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