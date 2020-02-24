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Шарапова отреагировала на критику её конфет

Шарапова отреагировала на критику её конфет
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова прокомментировала критику в адрес её кондитерского бренда Sugarpova. Tennis World USA сообщает, что многие потребители жалуются на повышенный уровень сахара в конфетах этой торговой марки.

«Я понимаю критику продукции. Однако я, будучи спортсменкой, знаю, что является здоровым, а что — нездоровым для организма. Здоровье — один из главных моих приоритетов как профессиональной спортсменки. С другой стороны, все любят сладости, включая меня», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Мария в первом круге проиграла представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 4:6. В рейтинге WTA Шарапова занимает 373-ю строчку.

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