Двукратная чемпионка ТБШ прокомментировала победу над Касаткиной

Двукратная чемпионка соревнований «Большого шлема», испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу в матче первого круга турнира в Дохе с россиянкой Дарьей Касаткиной со счётом 7:5, 5:7, 6:3.

«Я ожидала сложный поединок. Все наши игры получались долгими, трёхсетовыми. Борьба всегда была упорной. Я готовилась именно к такому матчу. Думаю, в первом и втором сетах у меня были возможности раньше захватить инициативу. Я могла лучше сыграть в некоторых моментах, но в итоге одержала победу и очень этому рада.

Такое ощущение, что она всегда показывает свой лучший теннис, когда играет со мной. Может, ей нравится моя игра. Не знаю. Но мы обе выходим на игру очень мотивированными и стремимся победить. Учитывая историю встреч, я знала, что будет битва", — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.



Следующей соперницей Гарбинье будет австралийка Айла Томлянович.