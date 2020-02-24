Хачанов оценил свою игру на старте турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Михаилом Кукушкиным из Казахстана в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Уроженец Москвы выиграл матч со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

«Во время матча были сложные моменты. Дважды мне пришлось отыгрывать брейк. Здорово, что мне удалось выиграть первый сет. Это было очень важно.



Стартовый матч оказался непростым. Первый раунд всегда трудный. Рад, что смог одержать победу. В следующей встрече постараюсь улучшить свою игру», — цитирует Хачанова официальный сайт ATP.

Во втором круге Хачанов встретится с победителем встречи индийца Праджнеша Гуннесварана и австрийца Денниса Новака.

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля.