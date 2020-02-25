Надаль рассказал о ключевом моменте карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от предыдущих выступлений на турнире в Акапулько (Мексика). Испанец дважды выигрывал этот турнир: в 2005 и 2013 годах.
«Это очень сложный турнир. Один из лучших в мире, один из самых красивых. Это привлекает многих теннисистов, поэтому здесь всегда сложная жеребьёвка. Но это позитивный момент для турнира. Здесь я разговариваю на родном языке, люди вокруг приятные и дружелюбные. Здесь я чувствую себя почти как дома.
Победа в Акапулько в 2005 году была одним из крупнейших событий для меня. После неё я достиг многого. Она будто положила начало чему-то особенному.
Когда я выиграл здесь в 2013 году, это, вероятно, было ключевым моментом в моей карьере. Я вернулся после очень долгого перерыва из-за травмы колена. Я выиграл турнир в Сан-Паулу, но играл плохо, было много проблем. Потом я приехал сюда и снова сыграл великолепно. Я вновь стал чувствовать себя уверенно», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.
Турнир в Акапулько пройдёт с 24 по 29 февраля. В первом круге Надаль сыграет с соотечественником Пабло Андухаром.
- 25 февраля 2020
-
15:17
-
14:35
-
13:45
-
12:48
-
11:24
-
10:04
-
09:01
-
07:29
-
03:45
-
00:37
- 24 февраля 2020
-
23:04
-
22:28
-
19:23
-
18:45
-
17:41
-
16:26
-
15:38
-
15:13
-
14:45
-
14:37
-
13:28
-
12:37
-
11:48
-
10:34
-
09:49
-
08:34
-
08:29
-
08:25
-
08:20
- 23 февраля 2020
-
23:43
-
21:48
-
21:17
-
20:24
-
19:36
-
18:56