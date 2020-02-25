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Надаль рассказал о ключевом моменте карьеры

Надаль рассказал о ключевом моменте карьеры
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от предыдущих выступлений на турнире в Акапулько (Мексика). Испанец дважды выигрывал этот турнир: в 2005 и 2013 годах.

«Это очень сложный турнир. Один из лучших в мире, один из самых красивых. Это привлекает многих теннисистов, поэтому здесь всегда сложная жеребьёвка. Но это позитивный момент для турнира. Здесь я разговариваю на родном языке, люди вокруг приятные и дружелюбные. Здесь я чувствую себя почти как дома.

Победа в Акапулько в 2005 году была одним из крупнейших событий для меня. После неё я достиг многого. Она будто положила начало чему-то особенному.

Когда я выиграл здесь в 2013 году, это, вероятно, было ключевым моментом в моей карьере. Я вернулся после очень долгого перерыва из-за травмы колена. Я выиграл турнир в Сан-Паулу, но играл плохо, было много проблем. Потом я приехал сюда и снова сыграл великолепно. Я вновь стал чувствовать себя уверенно», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Турнир в Акапулько пройдёт с 24 по 29 февраля. В первом круге Надаль сыграет с соотечественником Пабло Андухаром.

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