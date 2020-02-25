Надаль: я никогда не хотел мстить Кирьосу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в преддверии старта на турнире в Акапулько вспомнил о своём прошлогоднем выступлении на этих соревнованиях. Уроженец Манакора не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Австралии Нику Кирьосу со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:7 (6:8).
После игры Рафаэль раскритиковал поведение соперника: «Ему не хватает уважения к публике, сопернику и к себе самому».
«В прошлом году я проиграл в упорной борьбе, хотя должен был выиграть. Но это часть спорта. У меня не осталось плохих воспоминаний. Я никогда не хотел мстить Кирьосу. Чувство мести не помогает тебе выигрывать матчи, даже наоборот. Из-за этого чувства ты не можешь мыслить ясно», — цитирует Надаля AFP.
В первом круге Надаль сыграет с соотечественником Пабло Андухаром.
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