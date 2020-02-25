Белоруска Соболенко вышла в третий круг турнира в Дохе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла матч с представительницей Эстонии Анетт Контавейт во втором круге турнира в Дохе (Катар) со счётом 7:5, 2:6, 7:5.
Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. На счету Соболенко 9 эйсов, 6 двойных ошибок и реализация 6 брейк-пойнтов из 11. Контавейт 6 раз подала навылет, совершила 2 двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.
В следующей стадии турнира белоруска встретится с победительницей встречи греческой теннисистки Марии Саккари и чешки Терезы Мартинцовой.
Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.
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