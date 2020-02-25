Россиянин Сыров стал финалистом турнира ITF по пляжному теннису в Чили

В Чили продолжается серия турниров ITF по пляжному теннису. В городе Икик россиянин Иван Сыров стал финалистом. Иван в паре с чилийским теннисистом Виктором Веласкесом в 1/4 финала обыграли мексиканско-бразильскую пару Джонни Боньоса и Томаса Серальдо со счётом 6:2, 6:4.
В полуфинале Иван и Виктор со счётом 6:3, 6:3 победили Ролли Кавесоса и Максима Арие из Чили. В финальной встрече другая чилийская пара Браулио Кортес и Пабло Рохас обыграла Веласкеса с Сыровым со счётом 6:2 6:4.
В следующие выходные чилийская серия турниров завершится двумя турнирами в городе Альгоробо.
6-8 марта пляжный теннисный тур приезжает в Москву. В центре пляжных видов спорта «Лето» состоятся два турнира серии ITF. В этих соревнованиях примут участие все сильнейшие «пляжники» России.
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