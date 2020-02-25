Кенин рассказала о встрече с Клейстерс в Дубае
Американская теннисистка Софья Кенин рассказала о встрече в Дубае с 36-летней Ким Клейстерс. В детстве Кенин провела с бельгийкой день на турнире в Майами.
«Мы поговорили. Она очень рада за меня. Ким сказала, что, когда увидела видео от WTA, у неё были мурашки. У меня тоже практически слёзы навернулись, когда стала смотреть. Дальше уже не могла», — приводит слова Кенин официальный сайт WTA.
Клейстерс — четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема». Трижды выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года.
Клейстерс — о возвращении в тур: я проиграла матч в Дубае, но для меня это победа
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