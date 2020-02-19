Клейстерс — о возвращении в тур: я проиграла матч в Дубае, но для меня это победа

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс прокомментировала возвращение в тур спустя восемь лет. Ранее 36-летняя спортсменка на старте турнира в Дубае (ОАЭ) уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 6:7 (6:8).
«Возможно, я проиграла этот матч, но для меня это победа. Я вернулась на корт. Мне так не хватало этих ощущений и энергетики. С нетерпением жду совместной работы с командой, чтобы продолжить прогрессировать и находить свой ритм, шаг за шагом», — написала Клейстерс в «Твиттере».
Клейстерс — четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года.
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