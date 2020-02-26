Кузнецова без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар). Её соперница по матчу третьего круга — представительница США Аманда Анисимова — снялась с соревнований из-за болезни.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 3 240 445 двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Кузнецова поспорит с победительницей противостояния Юлия Путинцева (Казахстан) — Белинда Бенчич (Швейцария, 4).
Ранее стало известно, что с турнира в Дохе снялась Елена Рыбакина из Казахстана. Соревнования в столице Катара завершатся 29 февраля.
В 2019 году чемпионкой турнира в Дохе стала бельгийка Элисе Мертенс. В финале она одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
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