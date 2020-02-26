Рыбакина снялась с турнира в Дохе

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на турнире в Дохе (Катар) под 14-м номером, приняла решение сняться с соревнований. Сегодня, 26 февраля, она в матче третьего круга должна была сыграть с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 3 240 445 Барти поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) — Даяна Ястремская (Украина).

24 февраля 20-летняя Рыбакина стала первой теннисисткой, выигравшей 20 матчей на турнирах WTA в 2020 году. Ранее подобное случалось 11 лет назад, когда за первые два месяца 2009 года 20 матчей выиграла Елена Дементьева.

В нынешнем сезоне Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, выиграла турнир в Хобарте.