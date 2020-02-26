Тарпищев: решение Шараповой о завершении карьеры ожидалось давно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на решение Марии Шараповой закончить игровую карьеру.

«Давно уже не общался с Марией. Само решение ожидалось мной давно. К сожалению, никак не могла Шарапова избавиться от травм, теряла позиции в рейтинге.

Мы все очень надеялись, что она сможет восстановиться и снова радовать болельщиков, но этого не произошло. Поэтому остаётся только принять её решение», — цитирует Тарпищева Sport24.

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

В рейтинге WTA Мария занимала 373-ю строчку.