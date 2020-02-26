Южный — о Шараповой: уходит эпоха? На смену старой приходит новая

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный прокомментировал новость о том, что Мария Шарапова решила завершить карьеру.

«Слухи о том, что Шарапова закончит, ходили давно. Но одно дело, когда все ожидали, что вот, Мария скоро закончит, но когда это происходит, то всё равно происходит неожиданно. Это её решение, кроме неё, лучше подобрать момент никто не мог. Уходит эпоха? На смену старой приходит новая. Кому-то от этого грустно, кто-то сожалеет, но это всё со стороны. А понимать, что происходит сейчас, может только она сама.

Карьера у неё была блестящей, она много сделала и для российского тенниса, и для мирового. Надо просто поздравить её с такой карьерой и пожелать удачи в будущем.

Что касается её главной победы, то я глобально за ней не следил – играл параллельно. Но Уимблдон в 17 лет отложился в голове отлично», — сказал Южный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.