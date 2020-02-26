Селиваненко: Шарапова в любом случае вошла в историю

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на решение бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой завершить карьеру.



«Все, кто знает Машу, понимают – по природе она максималист. Было очевидно, что когда она осознает, что не сможет играть на победу на самых крупных турнирах, а она привыкла играть там на победу, она не будет довольствоваться ролью попроще. Она привыкла быть чемпионом. Да и в жизни у неё достаточно других интересов, в бизнесе в том числе. Это определённый этап, жизнь для неё не заканчивается. Но она всё равно будет где-то рядом с теннисом. Она приняла сейчас решение заняться тем, где она справится лучше.



Больше всего запомнился её первый Уимблдон в 17 лет. Но она в любом случае вошла в историю. А с точки зрения привлечения интереса к теннису в России равных ей нет. Все, конечно, привыкли, что она будет выигрывать каждый турнир «Большого шлема», но в спорте так не бывает», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.