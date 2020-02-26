Шарапова: теннис показал, из чего я сделана. Я всегда буду идти только вперёд

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение завершить профессиональную карьеру в 32 года.



«Теннис показал мне мир, он продемонстрировал, из чего я сделана. Именно так я проверяла себя и измеряла свой прогресс.



Поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, какую вершину ни стремилась бы покорить, я всегда буду идти только вперёд. Я всё равно буду подниматься и продолжать расти», — написала Мария в своём «инстаграме».

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.



7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Из-за проблем с плечом, которые беспокоили теннисистку в последние годы, она была вынуждена сняться со многих турниров. В рейтинге WTA она опустилась на 373-ю строчку.