Видеообзор победы Рублёва над Краиновичем на турнире в Дубае
Вашему вниманию представлен видеообзор матча второго круга соревнований в Дубае (ОАЭ), в котором российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича — 7:6 (7:3), 6:0.
Видео доступно на «Чемпионате».
Вторая ракетка России 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 Рублёв поспорит с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.
В 2019 году чемпионом турнира в Дубае стал теннисист из Швейцарии Роджер Федерер. В финале 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.
Рублёв стал первым четвертьфиналистом турнира в Дубае
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