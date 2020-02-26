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Шарапова заработала за карьеру почти $ 39 млн. Это третий результат в женском теннисе

Шарапова заработала за карьеру почти $ 39 млн. Это третий результат в женском теннисе
Теннис / WTA 0

Заработок российской теннисистки Марии Шараповой на протяжении 15-летней карьеры составил $ 38 777 962. О такой сумме сообщает официальный сайт WTA. Стоит отметить, что в эту сумму не входят рекламные контракты — речь лишь о призовых, заработанных на профессиональных турнирах.

По данному показателю Мария является третьей в истории женского тенниса. Больше неё заработали лишь сёстры Уильямс, представляющие США: у 39-летней Винус — $ 41 801 056 призовых, у 38-летней Серены — $ 92 715 122.

О завершении профессиональной карьеры Шарапова сообщила сегодня, 26 февраля. Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.

В прошлом сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.

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