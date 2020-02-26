Веснина: вместе с Шараповой ушла целая эпоха

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина отреагировала на завершение профессиональной карьеры россиянкой Марией Шараповой.



«Наверняка Мария приняла это решение не сегодня и не вчера, она готовилась к этому. Конечно, нам от этого грустно, но рано или поздно к этому приходят все спортсмены. Наверное, Мария приняла это решение, потому что понимала, что больше не может продолжать. Можно сказать, что ушла целая эпоха российского и мирового тенниса.



Наверное, только Мария знает, как она перенесла удар, связаный с допинговым скандалом, но она однозначно вернулась. Это было непросто, у неё был очень большой перерыв. После этого у неё были очень хорошие победы, но выйти на прежний уровень не получилось. Скорее всего, это связано и с накопившимися травмами, в том числе хронической травмой плеча, которая не позволяла ей выйти на нужный уровень и играть на протяжении нескольких недель или месяцев в одном ритме.



Она постоянно травмировалась и снималась с соревнований. Мне кажется, большую роль в этом сыграли хронические травмы, которые обострились после длительного перерыва», — цитирует Веснину ТАСС.



О завершении профессиональной карьеры россиянка сообщила сегодня, 26 февраля. Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.



В прошлом сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.

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