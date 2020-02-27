Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова стала первой в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2010-х по версии Forbes. Доход Шараповой на протяжении карьеры оценили в $ 325 млн, из которых только $ 38,8 млн были заработаны на корте. Остальную сумму Шараповой принесли доходы от рекламных контрактов.

Отрыв Шараповой от ближайшего преследователя превысил $ 60 млн. Шесть строчек в топ-10 занимают хоккеисты: Александр Овечкин (2-е место), Евгений Малкин (3), Илья Ковальчук (4-5), Павел Дацюк (6), Александр Радулов (7), Сергей Бобровский (9). Помимо них в десятку также попали баскетболист Тимофей Мозгов (4) и футболисты Юрий Жирков (8) и Андрей Аршавин (10).

26 февраля российская теннисистка объявила о завершении карьеры. Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», а также серебряным призёром Олимпиады-2012.