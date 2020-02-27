Джокович поделился ожиданиями от матча с Хачановым в Дубае

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал об ожиданиях от матча с россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Игра состоится сегодня, 27 февраля.

«У меня были интересные сражения с ним. Он отличный парень, очень мощный игрок. Хачанов — один из претендентов на место в топ-5, топ-10. Он посвящает всего себя игре. Надеюсь, я буду действовать остро, как в предыдущих двух матчах, и смогу хорошо начать поединок», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

По личным встречам впереди Новак — 2-1. В случае победы в предстоящем матче Джокович сохранит за собой первую строчку рейтинга ATP. Звание первой ракетки мира Новак вернул себе 3 февраля, на следующий день после очередной победы на Открытом чемпионате Австралии.