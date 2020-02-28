Потапова проиграла в четвертьфинале турнира в Акапулько

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), проиграв представительнице Канады Лейле Фернандес, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Фернандес поспорит с хозяйкой кортов Ренатой Сарасуа, получившей уайлд-кард от организаторов.

В 2019 году победительницей турнира в Акапулько стала китаянка Ван Яфань, в финале одолевшая американку Софью Кенин со счётом 2:6, 6:3, 7:5.