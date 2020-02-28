Кузнецова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Дохе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал соревнований в Дохе (Катар). В четвертьфинале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 6:4.
«В нашем матче в Санкт-Петербурге я не так хорошо подавала и была не слишком уверена в себе. В этот раз я подавала лучше. Конечно, турниры на открытом воздухе больше подходят моей игре. Я действовала агрессивнее. Думаю, я выбрала правильную тактику, что-то изменила, и это сработало.
Я заставляла себя двигаться. Это всё, что нужно делать при таком ветре. У меня всё получилось", — приводит слова Кузнецовой официальный сайт тура.
За выход в финал Светлана поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Турнир завершится завтра, 29 февраля.
Кузнецова обыграла девятую ракетку мира Бенчич и вышла в 1/2 финала турнира в Дохе
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