Кузнецова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал соревнований в Дохе (Катар). В четвертьфинале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 6:4.

«В нашем матче в Санкт-Петербурге я не так хорошо подавала и была не слишком уверена в себе. В этот раз я подавала лучше. Конечно, турниры на открытом воздухе больше подходят моей игре. Я действовала агрессивнее. Думаю, я выбрала правильную тактику, что-то изменила, и это сработало.

Я заставляла себя двигаться. Это всё, что нужно делать при таком ветре. У меня всё получилось", — приводит слова Кузнецовой официальный сайт тура.

За выход в финал Светлана поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Турнир завершится завтра, 29 февраля.