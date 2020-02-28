Рублёв: я не Федерер, Надаль или Джокович
Российский теннисист Андрей Рублёв после поражения в матче с британцем Даниэлем Эвансом в четвертьфинале турнира в Дубае со счётом 2:6, 6:7 (9:11) ответил на вопрос о том, как он реагирует на сравнения с лучшими игроками мира.
«Я не Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Новак Джокович. Они лучшие игроки в истории. Я не могу с ними сравниться. Может, вам стоит задать вопрос ребятам вроде Стэна Вавринки. Может, нам стоит ориентироваться на него, потому что он также выиграл несколько турниров „Большого шлема“, — приводит слова Рублёва Daily Express.
Рублёв в 2020 году выиграл два турнира — в Дохе и Аделаиде.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 Эванс поспорит с греком Стефаносом Циципасом.
Эванс рассказал, как ему удалось победить Рублёва в Дубае
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