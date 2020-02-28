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Полуфиналист Уимблдона-2017 стал отцом

Полуфиналист Уимблдона-2017 стал отцом
Теннис / ATP 0

У американского теннисиста Сэма Куэрри и его супруги Эбби Диксон-Куэрри родился первенец. Мальчика назвали Форд Остин Куэрри.

Фото доступно в «инстаграме» Сэма Куэрри.

В комментариях Сэма и его жену поздравили соотечественники Джек Сок, Мэдисон Кис, Даниэль Коллинз, Майк Брайан, Джон Иснер, канадец Вашек Поспишил и другие.

Сэм и Эбби сыграли свадьбу в июне 2018 года. В нынешнем сезоне Куэрри не выходил на корт с Открытого чемпионата Австралии, где дошёл до третьего круга. Лучшим результатом Сэма на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Уимблдона-2017.

За карьеру 32-летний уроженец Сан-Франциско выиграл 10 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP Куэрри занимает 41-ю строчку.

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