Полуфиналист Уимблдона-2017 стал отцом
У американского теннисиста Сэма Куэрри и его супруги Эбби Диксон-Куэрри родился первенец. Мальчика назвали Форд Остин Куэрри.
Фото доступно в «инстаграме» Сэма Куэрри.
В комментариях Сэма и его жену поздравили соотечественники Джек Сок, Мэдисон Кис, Даниэль Коллинз, Майк Брайан, Джон Иснер, канадец Вашек Поспишил и другие.
Сэм и Эбби сыграли свадьбу в июне 2018 года. В нынешнем сезоне Куэрри не выходил на корт с Открытого чемпионата Австралии, где дошёл до третьего круга. Лучшим результатом Сэма на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Уимблдона-2017.
За карьеру 32-летний уроженец Сан-Франциско выиграл 10 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP Куэрри занимает 41-ю строчку.
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