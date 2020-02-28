Хачанов: в моей игре сейчас не хватает энергии и интенсивности

Российский теннисист Карен Хачанов оценил своё выступление на турнирах в течение двух первых месяцев сезона-2020.
«Я доволен той работой, которую провёл со своей командой начиная с межсезонья, хотя в плане результатов, безусловно, ты всегда стремишься к чему-то большему. Не хочу, чтобы это звучало в качестве оправдания, но после Australian Open у меня возникли определённые проблемы со здоровьем, которые теперь очень важно решить. Поэтому в моей игре сейчас не хватает энергии и интенсивности.
Что нового пытается внести в мою игру шведский тренер Фредерик Розенгрен? Мы пытаемся развивать мои сильные стороны — подачу, удар справа, агрессивность на задней линии, но при этом добавлять разнообразия. Помимо того, чтобы входить в корт в подходящие моменты, когда соперник посылает мяч коротко, мне нужно добавлять в резаных и укороченных ударах, умении справляться с высокими мячами, несколько поднять вариативность первой и второй подачи. Есть ещё и психология. Умение настраиваться на каждого конкретного соперника тоже очень важный момент», — приводит слова Хачанова «Коммерсантъ».
- 28 февраля 2020
-
23:30
-
22:54
-
20:59
-
20:48
-
20:17
-
18:23
-
17:38
-
17:32
-
16:38
-
16:15
-
16:06
-
15:53
-
15:48
-
15:37
-
15:15
-
15:03
-
14:40
-
13:54
-
12:08
-
11:23
-
10:53
-
10:38
-
09:39
-
09:25
-
09:02
-
08:52
-
08:27
-
01:00
-
00:18
- 27 февраля 2020
-
22:38
-
22:38
-
21:54
-
20:37
-
19:58
-
19:32