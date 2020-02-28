Хачанов: в моей игре сейчас не хватает энергии и интенсивности

Российский теннисист Карен Хачанов оценил своё выступление на турнирах в течение двух первых месяцев сезона-2020.

«Я доволен той работой, которую провёл со своей командой начиная с межсезонья, хотя в плане результатов, безусловно, ты всегда стремишься к чему-то большему. Не хочу, чтобы это звучало в качестве оправдания, но после Australian Open у меня возникли определённые проблемы со здоровьем, которые теперь очень важно решить. Поэтому в моей игре сейчас не хватает энергии и интенсивности.

Что нового пытается внести в мою игру шведский тренер Фредерик Розенгрен? Мы пытаемся развивать мои сильные стороны — подачу, удар справа, агрессивность на задней линии, но при этом добавлять разнообразия. Помимо того, чтобы входить в корт в подходящие моменты, когда соперник посылает мяч коротко, мне нужно добавлять в резаных и укороченных ударах, умении справляться с высокими мячами, несколько поднять вариативность первой и второй подачи. Есть ещё и психология. Умение настраиваться на каждого конкретного соперника тоже очень важный момент», — приводит слова Хачанова «Коммерсантъ».