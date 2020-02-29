Джокович рассказал, как отыграл три матчбола у Монфиса на турнире в Дубае

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как смог отыграть три матчбола во втором сете полуфинального матча турнира в Дубае с французом Гаэлем Монфисом — 2:6, 7:6 (10:8), 6:1.
«Это примерно, как оказаться на краю обрыва. Ты знаешь, что пути назад нет, поэтому ты должен перепрыгнуть и попытаться найти способ выжить, молиться о лучшем и верить, что ты сможешь сделать это, что есть что-то, что поможет тебе. Единственная вещь, о которую чувствуешь в этот момент, — это одно очко до поражения, один удар, назад пути нет. Я принимал ту ситуацию и старался извлечь из неё максимум пользы.
Финал с Циципасом? Он выиграл восемь матчей подряд с прошлой недели во Франции. Играет почти каждый день, это впечатляет. Надеюсь, что смогу восстановиться и пказать свой лучший теннис, потому что мне нужно начать матч лучше, чем в полуфинале с Монфисом. Надеюсь, смогу завоевать титул», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.
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