Надаль отреагировал на выход в финал турнира в Акапулько
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым со счётом 6:3, 6:2 в полуфинале турнира в Акапулько (Мексика).
«Счастлив. Это большая победа над одним из лучших игроков в мире и моим хорошим другом. Знаю, что в ходе матча прибавлял в игре. Это позитивный момент.
Фритц? Хорошо играет. У него отличная подача, великолепные удары с задней линии. Будет непросто. Я должен показать свой лучший теннис. Надеюсь, буду готов к этому", — цитирует Надаля официальный сайт ATP.
Надаль не побеждал на турнире в Акапулько с 2013 года.
Соревнования в Мексике проходят с 24 по 29 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2 000 845. В 2019 году турнир в Акапулько выиграл австралиец Ник Кирьос.
Надаль обыграл Димитрова и пробился в финал турнира в Акапулько
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