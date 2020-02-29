Надаль отреагировал на выход в финал турнира в Акапулько

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым со счётом 6:3, 6:2 в полуфинале турнира в Акапулько (Мексика).

«Счастлив. Это большая победа над одним из лучших игроков в мире и моим хорошим другом. Знаю, что в ходе матча прибавлял в игре. Это позитивный момент.

Фритц? Хорошо играет. У него отличная подача, великолепные удары с задней линии. Будет непросто. Я должен показать свой лучший теннис. Надеюсь, буду готов к этому", — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Надаль не побеждал на турнире в Акапулько с 2013 года.

Соревнования в Мексике проходят с 24 по 29 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2 000 845. В 2019 году турнир в Акапулько выиграл австралиец Ник Кирьос.