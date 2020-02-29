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Надаль обыграл Димитрова и пробился в финал турнира в Акапулько

Надаль обыграл Димитрова и пробился в финал турнира в Акапулько
Теннис / ATP 0

В полуфинале турнира в Акапулько (Мексика) испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, в двух сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова — 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Первая ракетка мира выполнил 4 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. В активе Димитрова 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 сделанных брейка.

В финале турнира Надаль встретится с американцем Тейлором Фритцем, который ранее обыграл соотечественника, Джона Иснера.

Турнир в Акапулько проходит с 24 по 29 февраля. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 2 000 845. В 2019 году победителем турнира в Акапулько стал австралиец Ник Кирьос. В финале он со счётом 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

Акапулько (м). 1/2 финала
29 февраля 2020, суббота. 07:15 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Григор Димитров
22
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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