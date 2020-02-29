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Джокович выиграл турнир в Дубае в пятый раз в карьере

Джокович выиграл турнир в Дубае в пятый раз в карьере
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финальном матче турнира в Дубае (ОАЭ) против грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4. Победа в Дубае стала пятой в карьере серба.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. На счету Джоковича 2 эйса, ни одной двойной ошибки и реализация 3 брейк-пойнтов из 3. Циципас 8 раз подал навылет, совершил 3 двойных ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

В прошлом году Стефанос Циципас уступил в финале турнира в Дубае швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 4:6.

На данный момент Новак Джокович является первой ракеткой мира. В этом сезоне серб выиграл 17-й в карьере турнир «Большого шлема», одержав победу в финальном матче Открытого чемпионата Австралии против представителя Австрии Доминика Тима.

Дубай (м). Финал
29 февраля 2020, суббота. 18:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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