Джокович выиграл турнир в Дубае в пятый раз в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в финальном матче турнира в Дубае (ОАЭ) против грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4. Победа в Дубае стала пятой в карьере серба.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. На счету Джоковича 2 эйса, ни одной двойной ошибки и реализация 3 брейк-пойнтов из 3. Циципас 8 раз подал навылет, совершил 3 двойных ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

В прошлом году Стефанос Циципас уступил в финале турнира в Дубае швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 4:6.

На данный момент Новак Джокович является первой ракеткой мира. В этом сезоне серб выиграл 17-й в карьере турнир «Большого шлема», одержав победу в финальном матче Открытого чемпионата Австралии против представителя Австрии Доминика Тима.