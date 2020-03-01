Надаль завоевал 85-й титул в карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который в финале турнира в Акапулько одержал победу над американцем Тейлором Фритцем со счётом 6:3, 6:2, завоевал свой 85-й титул. Для него это был 122-й финал в карьере.



Есть лишь три теннисиста, которые превосходят Рафу по количеству выигранных трофеев: Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).



Теперь в активе Надаля 22 титула на харде, и он делит по этому показателю восьмое место с Джоном Макинроем, Майклом Чангом и Стефаном Эдбергом.



По ходу турнира в Мексике титулованный испанец справился со своим соотечественником Пабло Андухаром, сербом Миомиром Кецмановичем, корейцем Квон Сун-Ву и болгарином Григором Димитровым.